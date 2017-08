hanno confermato che, la nuova espansione di, uscirà il prossimo 26 settembre su Xbox One e Windows 10. Il DLC includerà una nuova campagna e due nuovi leader.

Annunciata durante l'E3 2017 con un trailer, Awakening the Nightmare è una nuova espansione di Halo Wars 2 che include una campagna inedita, due nuovi leader, due mappe multiplayer e una nuova modalità co-op chiamata Terminus Firefight.

Adesso abbiamo la conferma che il DLC verrà pubblicato il prossimo 26 settembre su Xbox One e Windows 10. Una buona occasione per tornare a giocare con lo strategico in tempo reale di 343 Industries?