Halo Wars 2: cancellata l'edizione PC Retail in USA, nessun problema in Europa

ha annunciato che i piani per la distribuzione della versione retail per PC disono cambiati. L'edizione fisica per Windows uscirà solamente in Europa ma non in Nord America, a differenza di quanto comunicato inizialmente.

I giocatori americani potranno acquistare il gioco su Windows Store o in versione scatolata su Xbox One. Nessun cambiamento di programma invece per quanto riguarda il mercato europeo, dove Halo Wars 2 sarà distribuito anche in edizione scatolata grazie alla collaborazione con THQ Nordic. Il gioco sarà disponibile dal 21 febbraio sulle due piattaforme citate, gli interessati possono provare Halo Wars 2 in anteprima il 18 febbraio a Milano.