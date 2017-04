Halo Wars 2: il DLC Colony è stato rimandato

ha confermato che il nuovo DLC di, arriverà più tardi di quanto previsto inizialmente. La software house, infatti, è al momento impegnata nella risoluzione di un grave bug che affligge le partite di gioco, e per questo motivo il DLC è ora passato in fase di stand-by.

343 Industries parla di un "game-breaking bug", ovvero un problema legato alla nuova feature della Skitter Unit per cui è possibile piazzare delle torrette automatiche affiancate alle unità alleate. L'errore consiste nel fatto che queste torrette, nel momento in cui si azionano per la prima volta, sono in grado di mirare e colpire un obiettivo a qualsiasi distanza; il che va chiaramente a compromettere l'equilibrio e la regolarità delle partite.

La compagnia ha inoltre confermato che, con l'arrivo del DLC Colony, saranno introdotti anche due nuovi achievement: Hunter/Hunted e Turrets Everywhere.

Non ci resta che attendere maggiori informazioni. Ricordiamo che Halo Wars 2 è disponibile su PC e Xbox One.