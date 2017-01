Halo Wars 2: i dettagli delle edizioni retail Standard e Ultimate per PC

A poco più di un mese dalla pubblicazione di Halo Wars 2, 343 Industries e THQ Nordic hanno unito le forze per presentare due pregiate confezioni retail per la versione PC. I giocatori potranno scegliere tra i diversi contenuti offerti dalla Standard Edition e dalla Ultimate Edition.

La versione Standard includerà Halo Wars 2, e sarà venduta al prezzo di 59,99$, mentre la Ultimate Edition aggiunge una key che permetterà ai fan di usufruire del nuovo RTS a tema Halo quattro giorni prima della pubblicazione ufficiale, il Season Pass e Halo Wars Definitive Edition; il tutto al prezzo di 79,99$. Il titolo aggiuntivo incluso nella Ultimate Edition è la versione rivista e corretta del primo Halo Wars, di cui 343 Industries ha già svelato la lista degli achievements.

In arrivo a breve, le versioni retail non risultano ancora disponibili. Halo Wars 2 sarà disponibile il 2 febbraio 2017 su PC Windows 10 e Xbox One, e farà parte del programma Xbox Play Anywhere.