si aggiorna con la nuova espansione, disponibile da oggi su Windows 10 e Xbox One. Questo pacchetto aggiuntivo include una nuova campagna con supporto per la co-op, oltre a due nuovi leader e la modalità extra

Awakening The Nightmare è disponibile come parte del bundle Halo Wars 2 Complete Edition oppure singolarmente, in vendita al prezzo di 24.99 euro con supporto Xbox Play Anywhere, un solo acquisto permetterà dunque di giocare su Xbox One e PC Windows.