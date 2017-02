Halo Wars 2: disponibile da oggi la demo per Xbox One

Il Community Manager di(Brian Jarrard) ha annunciato che nella giornata di oggi lo studio pubblicherà una demo giocabile disu Xbox Store. In seguito, la versione di prova arriverà anche su Windows Store.

La demo di Halo Wars 2 permetterà di giocare una missione della campagna e di provare il multiplayer e la mappa Blitz Firefight, utilizzando i mazzi Atriox e Captain Cutter. Al momento, la versione di prova sarà riservata ai soli abbonati Xbox LIVE Gold, non è chiaro però se in futuro verrà aperta anche agli utenti Silver. Ricordiamo che Halo Wars 2 è ora disponibile su Xbox One e Windows 10.