Halo Wars 2: disponibile ora l'Open Beta su PC e Xbox One

Come annunciato da, la seconda Open Beta diè disponibile ora per il download su PC e Xbox One. Questa versione preliminare dell'RTS si concentrerà sulla modalità Blitz, e richiederà 10.1GB di spazio disponibile su Xbox One e 11.96GB su PC per poter essere installata.

Blitz è una modalità card-based, in cui l'utilizzo della strategia e la costruzione di un deck efficiente saranno elementi determinanti per le sorti delle battaglie. Al momento, è disponibile solo il matchmaking online, di conseguenza avrete accesso solo alle partite PvP. Per introdurre i giocatori meno avvezzi alla modalità Blitz, 343 Industries ha inoltre pubblicato un breve video tutorial che trovate riportato in apertura di articolo.

Halo Wars 2 uscirà su PC e Xbox One il 27 febbraio. La seconda Open Beta dell'RTS di 343 è disponibile sulle piattaforme Microsoft da oggi sino al 30 gennaio.