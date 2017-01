Halo Wars 2 è entrato in fase Gold

Dan Ayoub diha annunciato cheè entrato in fase Gold: lo sviluppo del gioco è ufficialmente terminato e il titolo è pronto per essere stampato su supporto fisico e distribuito ai negozianti di tutto il mondo.

Halo Wars 2 arriverà su Xbox One e PC il 21 febbraio e sarà preceduto da una nuova beta che prenderà il via venerdì 20 gennaio. Gli utenti PC potranno acquistare il gioco non solo su Windows Store ma anche in versione retail Standard e Ultimate, entrambe pubblicate da THQ Nordic. Tutti coloro che hanno effettuato il preordine riceveranno inoltre una copia di Halo Wars Definitive Edition.