Halo Wars 2: in arrivo una nuova patch per sistemare i principali problemi

ha annunciato il prossimo arrivo di una corposa patch per: l'aggiornamento in questione dovrebbe risolvere i principali bug e problemi tecnici su Xbox One e Windows 10, di seguito tutti i dettagli.

L'update corregge un bug che causava dei blocchi nei caricamenti su PC, inoltre vengono corretti i problemi di lag dei controlli in modalità Blitz, promessi anche aggiornamenti per quanto riguarda la minimappa e l'interfaccia grafica, infine l'aggiornamento introdurrà anche il supporto per le partite multiplayer classificate.

Al momento, gli sviluppatori non hanno rivelato quando la patch in questione verrà pubblicata, tuttavia il lancio non dovrebbe essere troppo lontano, il changelog ufficiale è disponibile a questo indirizzo.