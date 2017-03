Halo Wars 2: l'ultima patch bilancia il gioco e rimuove alcuni bug

Dopo avere introdotto la leadercon il nuovo DLC,hanno pubblicato la patch notes dell'ultimo aggiornamento di, disponibile a partire da oggi: l'update corregge alcuni bug e bilancia diversi aspetti del gioco.

La patch elimina diversi bug di natura tecnica (come i crash durante le partite e i messaggi di errore), apporta alcuni cambiamenti al gameplay e bilancia numerosi aspetti del gioco, come i poteri dei leader, l'economia, le unità e altro ancora. Per conoscere tutte le modifiche e i fix nel dettaglio potete consultare la patch notes completa su Halo Waypoint. Se invece volete saperne di più su Halo Wars 2, vi rimandiamo alla nostra recensione del titolo.