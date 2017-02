Halo Wars 2 non avrà l'editor di mappe; svelata la lista degli achievement

Mentre ci avviciniamo sempre di più al lancio di Halo Wars 2, Microsoft ha oggi svelato nuove informazioni sul sequel dello strategico in tempo reale ambientato nell’universo Halo. Nell’ultimo post pubblicato sul suo blog ufficiale, 343 Industries ha infatti risposto ad una serie di domande poste dai fan della serie.

Contrariamente a quanto augurato dai giocatori, lo sviluppatore non ha pianificato un editor delle mappe di gioco; almeno per il momento. La pubblicazione della lista completa degli achievements rivela inoltre un punteggio Gamerscore complessivo di 1.000 punti. Tutti e 57 gli obbiettivi previsti nell’RTS di 343 Industries sono consultabili a questo indirizzo (al momento solo in inglese).

Halo Wars 2 uscirà il 21 febbraio in esclusiva su Xbox One e PC Windows 10, e farà parte del programma Xbox Play Anywhere. Lo strategico potrà essere provato in anteprima italiana presso la Microsoft House di Milano.