non sarà doppiato in italiano: il nuovo gioco digodrà dei sottotitoli nella nostra lingua mentre il doppiaggio sarà esclusivamente in lingua inglese, come confermato dal nostro Giovanni Calgaro, che ha avuto modo di provare la componente single player del gioco.

Non è chiaro il motivo che abbia spinto Microsoft a non doppiare il gioco nella nostra lingua, in ogni caso segnaliamo la presenza dei testi a schermo in italiano. Ricordiamo che anche nel caso di Forza Horizon 3 i dialoghi in italiano erano assenti, anche in quel caso le motivazioni non sono state fornite.

Ricordiamo che Halo Wars 2 sarà disponibile dal 21 febbraio su Xbox One e Windows 10, se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova del single player.