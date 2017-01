Halo Wars 2 non supporterà l'HDR su Xbox One e PC

Intervistato da Fenix Bazaar, Clay Jensen diha confermato chenon supporterà l'HDR su Xbox One e PC, inoltre non sono previsti aggiornamenti futuri per abilitare la compatibilità con l'High Dynamic Range.

"Vorrei portervi dire di sì ma Halo Wars 2 non supporterà in alcun modo l'HDR. Abbiamo implementato il supporto per il 4K su PC, ma niente altro. In ogni caso, considereremo l'aggiunta dell'High Dynamic Range nei nostri prossimi giochi." Queste le parole di Jensen, che conferma quindi la totale mancanza di supporto per l'HDR. Ricordiamo che Halo Wars 2 uscirà il 21 febbraio su Xbox One e Windows 10.