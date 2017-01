Halo Wars 2: la nuova beta comincerà il 20 gennaio

hanno annunciato che la nuova beta disi terrà su Xbox One e PC dal 20 al 30 gennaio 2017. In questa occasione avremo la possibilità di provare la modalità, che fonde elementi tipici degli strategici con quelli dei card-game.

In questo lasso di tempo sarà possibile prendere parte a scontri 1vs1, 2vs2, e 3vs3 all'interno della mappa "Proving Grounds", utilizzando l'intero set di carte del gioco completo. I progressi compiuti non saranno salvati, tuttavia, all'uscita del titolo, se avrete partecipato alla beta e completato una partita riceverete in regalo due pacchetti di carte Blitz. Halo Wars 2 sarà disponibile a partire dal 2 febbraio 2017 sulle piattaforme sopraccitate. Qui trovate tutti i dettagli sulle Standard e Ultimate Edition.