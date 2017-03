Halo Wars 2: la nuova leader Morgan Kinsano è ora disponibile tramite DLC

lanciano oggi il nuovo DLC di2 che introduce nel gioco la leader Morgan Kinsano, comandante degli Hellbringers specializzata nell'uso dei lanciafiamme.

Morgan Kinsano può causare ingenti danni sulla corta e media distanza, può potenziare l'attacco e la velocità delle sue unità, è in grado di sferrare attacchi ad ampio raggio che causano danni col passare del tempo ed è perfetta per distruggere le strutture. All'occorrenza, può scendere in battaglia con il suo Cyclops equipaggiato con lanciafiamme, missili al napalm e scudo energetico. Il nuovo DLC può essere acquistato singolarmente al prezzo di 6.99 euro o come parte del Season Pass da 29.99 euro. Per ulteriori dettagli e informazioni sul titolo, rimandiamo alla nostra recensione.