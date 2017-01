Halo Wars 2: oggi è l'ultimo giorno per giocare con l'open beta

Disponibile sudal 20 Gennaio, l'Open Beta dista per giungere al termine: oggi è l'ultimo giorno utile per scaricare il file e giocare la versione di prova dedicata alla modalità

Blitz è una modalità basata sulle carte, in cui l'utilizzo della strategia e la costruzione di un mazzo efficiente saranno elementi determinanti per l'esito delle battaglie: sulle nostre pagine trovate un video-tutorial che vi introduce alle regole basilari delle partite. Se non avete ancora scaricato l'Open Beta di Halo Wars 2 vi consigliamo di affrettarvi, dal momento che il file pesa 10.1 GB su Xbox One e 11.96 GB su PC. Il gioco completo è atteso per il prossimo 21 Febbraio su PC e Xbox One.