Halo Wars 2: il ranking per il multiplayer competitivo arriverà in futuro

ha fatto oggi il suo debutto ma, come specificato da, non è stata inclusa al lancio una classifica rank per il multiplayer competitivo.

La decisione è stata presa consapevolmente dagli sviluppatori: "Rimandare il modello di ranking stagionale ci permette di monitorare e provvedere a correggere i problemi di bilanciamento che, solitamente, emergono solo dopo che i giocatori abbiano speso un quantitativo considerevole di tempo sviluppando strategie e sinergie.

Stiamo pianificando di rilasciare le playlist ranked in concomitanza con l'arrivo dei DLC, il che ci permetterebbe di modificare diversi aspetti che non potrebbero essere risolti tramite degli hot fix. E anche l'introduzione di nuovi leader rappresenterà naturalmente un'opportunità di settare una nuova stagione".

Halo Wars 2 è disponibile per PC e Xbox One.