Halo Wars 2: i requisiti ufficiali svelano la GeForce GTX1080Ti

Sembra ormai praticamente certa la presentazione, da parte di, della. I requisiti ufficiali di, infatti, hanno di fatto svelato questa nuova scheda grafica, che potrebbe essere svelata nel corso della GDC di quest’anno.

La scheda in questione viene citata sul retro della confezione della versione retail per PC di Halo Wars 2, disponibile da domani in Europa. Secondo alcune indiscrezioni, la GeForce GTX1080Ti includerà 12 gigabyte di memoria GDDR5 e sarà caratterizzata da 3328 core Cuda, con potenza di clock da 1503 MHz e 10.8 Teraflops.



Ricordiamo che Halo Wars 2 uscirà il 21 febbraio su Xbox One e Windows 10, il gioco supporta il programma Xbox Play Anywhere, con un solo acquisto sarà quindi possibile giocare su entrambe le piattaforme. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra analisi del single player di Halo Wars 2.