Halo Wars 2: rivelati il Leader più popolare e altre statistiche della beta

Dopo la conclusione della seconda open beta diha pubblicato un'infografica con alcune statistiche sulle partite giocate dagli utenti: possiamo conoscere il Leader più utilizzato, il numero di vittorie dei due schieramenti e altro ancora.

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, Cutter è stato il Leader più popolare tra i giocatori della beta, mentre in termini di vittorie sul campo i due schieramenti Banished e UNSC hanno mantenuto un equilibrio quasi perfetto. Il numero totale di ore giocate dagli utenti ammonta a oltre 796 mila, con la bellezza di 170.354 milioni di unità eliminate sul campo. Ricordiamo che il 17 Febbraio si terrà una diretta per festeggiare il lancio di Halo Wars 2, atteso per il 21 Febbraio su Xbox One e Windows 10.