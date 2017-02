Halo Wars 2 si aggiorna grazie al feedback della beta

Seguendo i feedback raccolti nell'open beta terminata il 29 gennaio,hanno sviluppato una nuova patch per, strategico in tempo reale in arrivo fra pochi giorni.

L'aggiornamento in questione bilancia la classe delle locuste, diminuendone danni per secondo, salute e scudi. Le altre novità sono dedicate al miglioramento dell'infrastruttura, delle performance e dell'interfaccia e alla risoluzione di alcuni bug. Potete leggere il changelog completo sul sito del gioco. Ricordiamo ai lettori che Halo Wars 2 sarà disponibile dal 21 febbraio 2017 su Xbox One e PC Windows 10 e rientrerà nel programma Xbox Play Anywhere. A partire dal 18 febbraio, potrete provarlo in anteprima italiana presso la Microsoft House di Milano.