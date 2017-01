Halo Wars 2: svelati i requisiti PC minimi e consigliati

hanno pubblicato i requisiti di sistema minimi e consigliati per la versione PC di, in arrivo su Windows 10 il 21 febbraio, in contemporanea con la versione per Xbox One.

Requisiti Minimi

OS: Windows 10 a 64-bit

DirectX 12

RAM: 6 GB

Memoria Video: 2 GB

Processore: Intel i5-2500, AMD FX-4350

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 660, AMD Radeon HD 7750, Intel HD 520

Requisiti Raccomandati

OS: Windows 10 64-bit

DirectX 12

Memoria RAM: 8 GB

Memoria Video: 4 GB

Processoer: Intel Core i5-4690K, AMD FX-8350

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 480

Halo Wars 2 uscirà su PC anche in versione retail Standard e Ultimate, pubblicata da THQ Nordic. Il lancio del gioco è previsto per il 21 febbraio 2017 su PC e Xbox One.