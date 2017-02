Halo Wars 2: svelato il peso del gioco su Xbox One

Dopo essere entrato in fase gold pochi giorni fa, la versione per Xbox One di Halo Wars 2 ha fatto la sua comparsa sullo store di Microsoft, svelando un peso di ben 26GB. Se siete intenzionati all’acquisto, assicuratevi dunque di avere spazio sufficiente sull’Hard Disk della vostra console.

In occasione dell’imminente lancio dello strategico in tempo reale, Microsoft e 343 Industries hanno recentemente pubblicato un trailer in computer grafica con protagonista il villain principale del gioco: Atriox. A testimonianza del successo della beta, lo sviluppatore ha inoltre condiviso un’infografica che riporta le statistiche sulle partite giocate dagli utenti, che hanno dimostrato la loro preferenza verso il Leader Cutter. Halo Wars 2 è atteso per il 17 febbraio su PC Windows 10 e Xbox One, e vi ricordiamo che nello stesso giorno si terrà una diretta per celebrare il lancio del gioco.