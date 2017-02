Halo Wars 2: il trailer di lancio è incentrato sul temibile Atriox

Microsoft e 343 Industries si preparano al lancio di Halo Wars 2, previsto per il 21 febbraio, con un trailer in computer grafica. Il video offre qualche informazione sul setup di gioco, e mette in evidenza il volto della nuova minaccia per l’umanità.

Il nuovo filmato pubblicato sul canale ufficiale Xbox introduce Atriox, l’antagonista principale dello strategico in tempo reale situato nell’universo di Halo. Dotato di una notevole potenza, il nuovo nemico è in grado di annientare con facilità un’intera squadra di Spartan, distruggendone gli elmi con le proprie mani. Isabel, l’intelligenza artificiale, mette in dubbio le probabilità di sopravvivenza dell’umanità, ma il sergente Forge è determinato a provare il contrario. Nei giorni scorsi, lo sviluppatore ha inoltre pubblicato una serie di statistiche relative all'open beta che si è conclusa da pochi giorni.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che Halo Wars 2 sarà disponibile il prossimo 21 febbraio in esclusiva su PC Windows 10 e Xbox One.