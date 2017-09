Halo Wars 2 su Xbox One X in 4K nativi; positiva l'analisi di Digital Foundry

La nuova video analisi condotta da Digital Foundry è dedicata alla versione Xbox One X di, strategico in tempo reale co-sviluppato dabasato sulla celebre serie sparatutto di Halo.

Come spiegano gli esperti britannici, Halo Wars 2 gira su Xbox One X in 4K nativi, riuscendo a restituire un colpo d'occhio decisamente soddisfacente. Affiancando questa versione all'edizione PC maxata in tutti i suoi settaggi, si ottiene praticamente la stessa qualità grafica.

Al netto di sporadici cali nelle situazioni più concitate e di alcuni problemi di screen tearing, il frame-rate risulta stabilmente assestato sui 30FPS.

Halo Wars 2 è disponibile per PC e Xbox One. Il DLC Awekening the Nightmare esce il prossimo 26 settembre.