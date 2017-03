Secondo quanto riportato dall'insider "Gamecheat13",sarebbe in dirittura di arrivo su Steam. Sul web è infatti trapelata un'immagine che mostra l'interfaccia del gioco, con richiesta di connessione ai server della piattaforma Valve.

Halo Wars Definitive Edition è disponibile al momento su Xbox One e Windows 10 in esclusiva sul Microsoft Store, la casa di Redmond non ha ancora annunciato nulla riguardo la possibile comparsa del gioco su Steam, restiamo quindi in attesa di eventuali chiarimenti in merito.

La versione aggiornata di Halo Wars è stata pubblicata lo scorso mese di febbraio in contemporanea con Halo Wars 2, al momento non sappiamo se ci siano piani per portare anche il secondo episodio della saga su Steam.