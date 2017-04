Halo Wars Definitive Edition disponibile ora su Steam

è ora in vendita su Steam, dopo essere stato reso disponibile a dicembre come bonus preorder di. Il gioco è scaricabile anche da Xbox Store e Windows Store (per Windows 10) al prezzo di 19,99 euro.

Uscito inizialmente nel 2009, Halo Wars torna sui nostri schermi con una versione rimasterizzata che include migliorie al comparto tecnico e tutti i DLC e i contenuti già pubblicati all'epoca per l'edizione originale. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Halo Wars Definitive Edition.