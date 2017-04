Halo Wars Definitive Edition uscirà su Steam il 20 Aprile

Dopo alcuni rumor che lo volevano in uscita sulla piattaforma, adesso arriva la conferma ufficiale:sbarcherà suil prossimo 20 Aprile. Pubblicati anche i requisiti di sistema minimi e consigliati.

Come potete leggere nella pagina ufficiale di Steam dedicata al gioco, Halo Wars Definitive Edition sarà acquistabile sulla piattaforma Valve a partire dal 20 Aprile. Pubblicata insieme ad Halo Wars 2, questa riedizione del primo capitolo include migliorie grafiche, nuovi obiettivi e tutti i DLC del titolo originale uscito su Xbox 360. Come unica nota negativa, il prodotto non supporta il crossplay con le versioni acquistate su Windows Store, quindi se riscattate il gioco su Steam non potrete interagire con gli utenti che lo hanno comprato sullo store Microsoft (e viceversa).