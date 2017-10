ha annunciato chesarà disponibile dal 7 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco sarà scaricabile da Steam, PlayStation Store e Xbox Store al prezzo di 19,99 euro.

Gli sviluppatori hanno annunciato che il titolo sfutterà le potenzialità di Xbox One X e PlayStation 4 Pro con supporto per la risoluzione 4K su entrambe le piattaforme. Hand of Fate 2 è un gioco di carte collezionabili con elementi GDR ambientato in un mondo fantasy, il primo episodio ha riscosso un discreto successo di pubblico e critica, questo sequel includerà nuove carte e meccaniche di gameplay maggiormente elaborate.