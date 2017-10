Hand of the Gods: disponibile la Closed Beta su PlayStation 4 e Xbox One

Già disponibile su Steam in Accesso Anticipato,arriva in Closed Beta su PlayStation 4 e Xbox One, come annunciato dagli sviluppatori di

Sebbene si tratti tecnicamente di una Closed Beta, non è particolarmente difficile prendere parte alla fase di test: vi basterà infatti disporre di un abbonamento al PlayStation Plus o Xbox Live Gold, a seconda delle console da voi posseduta.

La Beta vi concede anche una piccola serie di bonus per iniziare a giocare: una Skin Leader unica, una Card Back esclusiva, un'Icona Giocatore, e cinque Core Pack con cui costruire il proprio deck. Il gioco, caratterizzato da una forte componente strategica, vi permette di costruire un esercito composto da divinità ed esseri mitologici, da utilizzare in avventure muliplayer o in giocatore singolo.