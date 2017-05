Harada conferma: Tekken 7 non avrà la modalità Tekken Force

Sebben i fan di vecchia data ci sperassero,non vedrà la presenza della storica modalità, implementata per la prima volta nella serie in

La Tekken Force mode trasformava i vecchi capitoli di Tekken in delle esperienze di gioco beat 'em up, una feature grandemente apprezzata dai giocatori che speravano venisse reintrodotta con il nuovo episodio.

Nelle ultime ore, è arrivato il commento di Katsuhiro Harada sulla questione: "Beh, se guardate indietro, la prima apparizione di Tekken Force c'è stata con Tekken 3, quando cercai di catturare lo spirito dei giochi che andavano di moda negli anni '80. Quindi era questa l'intenzione iniziale. E' diventata particolarmente apprezzata, quindi l'abbiamo riproposta in Tekken 4, e in seguito si è evoluta in quella che è diventata la modalità scenario; la campagna single player di Tekken 6. La gente dovrebbe concentrarsi maggiormente sulla campagna di Tekken 7 perché è un'estensione [di quell'idea], solo con una componente narrativa più marcata".

Tekken 7 è atteso il 2 giugno su PC, PS4 e Xbox One. L'ultimo gameplay trailer del gioco ha visto protagonisti Lucky Chloe e Master Raven.