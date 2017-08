Harmonix annuncia il Rhythm game Super Beat Sports per Nintendo Switch

, studio di sviluppo specializzato nel genere Rhythm Game, ha annunciato che pubblicherà un nuovo titolo perconsiste in una collezione di mini giochi dove per vincere sarà necessario agire a tempo di musica.

Il titolo è basato su Beat Sports, app pubblicata su Apple TV che contiene gli stessi cinque mini giochi. La versione per Nintendo Switch aggiunge un nuovo livello, la possibilità di giocare utilizzando i Joy-Con o il Pro Controller, nuovi gradi di difficoltà e le funzioni multi giocatore. Per vincere in questi giochi sportivi non sarà necessaria l'abilità di controllo, quanto la capacità di seguire il ritmo della musica.

Super Beat Sports è atteso il prossimo autunno su Nintendo Switch.