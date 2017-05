hanno annunciato, nuovo episodio della serie omonima, attualmente in fase di sviluppo per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC Windows.

Il nuovo gioco riprenderà lo spirito dei principali capitoli della saga, pur aggiornando le meccaniche di gameplay agli standard attuali. Con Harvest Moon: Light of Hope, Natsume vuole festeggiare il ventesimo anniversario del franchise, che in questi ha riscosso un notevole successo. Il titolo sarà presente all'E3 2017 in versione giocabile su PC e Nintendo Switch, la finestra di lancio sarà annunciata probabilmente alla fiera di Los Angeles.