Harvest Moon potrebbe presto tornare su PlayStation 4 tramite l'emulazione

Harvest Moon, popolare farming simulator dalle meccaniche RPG, potrebbe presto fare il suo ritorno sulle console PlayStation 4. Sul sito della ESRB, gruppo che si occupa della classificazione dei videogiochi pubblicati nel Nordamerica, sono recentemente comparse due nuove valutazioni per i titoli della serie usciti su PlayStation 2.

Nello specifico, sono state aggiornate le valutazioni per Harvest Moon: A Wonderful Life Special Edition e Harvest Moon: Save the Homeland, che oltre alla dicitura PlayStation 2 riportano ora anche quella dell’ammiraglia di Sony. Sebbene non ci siano ancora stati annunci ufficiali, è plausibile attendersi il ritorno dei sopracitati titoli sul PlayStation Store in versione emulata e con risoluzione a 1080p. Le similarità con Destroy All Humans!, dapprima valutato dalla ESRB e poi annunciato per PlayStation 4, sono un ulteriore indizio dell’arrivo di Harvest Moon.