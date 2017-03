Has-Been Heroes: 20 minuti di gameplay tratti dalla versione Switch

Il canale YouTube "BoTalksGames" ha pubblicato un video che mostra 20 minuti di gameplay tratti dalla versione Switch di, nuovo roguelike con elementi strategici sviluppato da

Dopo aver dato vita alla serie di Trine e aver lanciato Shadwen lo scorso anno, lo studio torna ora con un nuovo progetto, pubblicato da GameTrust, etichetta di publishing del gruppo GameStop. Has-Been Heroes sarà disponibile dal 28 marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC mentre l'edizione per Switch uscirà il quattro aprile, un piccolo ritardo dovuto a problemi logistici, come confermato nel weekend dagli sviluppatori.