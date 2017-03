Has-Been Heroes per Nintendo Switch ritarda in Europa

ha annunciato che la versione Switch dinon uscirà in Europa il 28 marzo come inizialmente previsto. Il gioco arriverà sulla nuova console della casa di Kyoto pochi giorni più tardi, il 4 aprile per la precisione.

Il ritardo è dovuto ad alcuni problemi logistici non meglio specificati che non permetteranno al team di rispettare la data indicata in precedenza. Da segnalare come il ritardo riguardi esclusivamente l'edizione per Nintendo Switch mentre le versioni per PC, Xbox One e PlayStation 4 usciranno il 28 marzo in formato digitale e retail in esclusiva nei negozi GameStop.