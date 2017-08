Hatsune Miku Project Diva Future Tone DX: pubblicato il trailer di debutto

ha pubblicato il trailer di debutto di, edizione aggiornata del titolo omonimo uscito anche in Europa lo scorso gennaio. Al momento l'uscita del gioco è stata confermata soltanto per il Giappone.

Hatsune Miku Project Diva Future Tone DX includerà tutti i contenuti già pubblicati per Project Diva Future Tone, oltre a nuovi elementi aggiuntivi tra cui canzoni inedite (come Ghost Rule e Suna no Wakusei feat. Hatsune Miku) e moduli. Il gioco uscirà in Giappone il 22 novembre in esclusiva su PS4, insieme a una limited edition.

Nessuna notizia, invece, per quanto riguarda una possibile pubblicazione in Occidente. Vi lasciamo con il trailer di debutto riportato in cima alla notizia.