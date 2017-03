Hearhstone: Blizzard rivela nuove carte dell'espansione Viaggio a Un'Goro

continua a rivelare le novità di, la prossima grande espansione diche a breve introdurrà nel gioco ben 135 nuove carte.

Nelle ultime ore la software house californiana ha svelato diverse aggiunte interessanti, che potete osservare nella galleria in calce alla notizia. Fra queste, vi segnaliamo un'arma per il Guerriero che si trasformerà in un'arma casuale all'inizio di ogni turno fin quando sarà nella vostra mano; la carta Missione del Cacciatore che vi permetterà di giocare la potente Queen Carnassa; il Mirage Caller, in grado di evocare una copia 1/1 di un servitore alleato e, infine, il Vilespine Slayer, una bestia 3/4 da 5 Mana esclusiva del Ladro che distruggerà un minion avversario a patto di attivare la meccanica Combo. Ricordiamo ai lettori che Viaggio a Un’Goro sarà disponibile nella prima parte di aprile su PC e dispositivi mobile, qui trovate le carte presentate nel corso della giornata di ieri.