Hearthstone: 70 milioni di giocatori, Blizzard regala tre pacchetti di carte

ha annunciato cheha recentemente raggiunto quota 70 milioni di utenti, inoltre nel giorno di lancio di, il gioco ha registrato il record assoluto di giocatori connessi in contemporanea.

Per festeggiare questo traguardo, Blizzard ha deciso di regalare tre buste di carte di Viaggio a Un'Goro a tutti i giocatori che effettueranno almeno un login a Hearthstone da oggi e fino a fine maggio. Il bonus è previsto per tutti gli iscritti, anche per i nuovi giocatori, vi consigliamo quindi di approfittarne e di unirvi alle celebrazioni per i 70 milioni di giocatori di Hearthstone.