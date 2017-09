Hearthstone: arriva l'Oktoberrissa e due dorsi esclusivi

In Hearthstone ha da qualche giorno preso il via l'evento Oktoberrissa. Quest'ultimo è un evento speciale che terminerà il 10 ottobre nel quale due squadre composte da personalità di spicco del card game targato Blizzard si affrontano in agguerrite partite settimanali.

Sappiamo quanto Blizzard punti a creare una community coesa e fedele attorno ai propri titoli; una filosofia "del gruppo" in cui l'individuo possa riconoscersi e provare un senso d'appartenenza forte e profondo. Questo passa non solo attraverso i canonici eventi e le simpatiche trovate marketing che da sempre caratterizzano la politica del colosso di Irvine. Da tempo, infatti, Blizzard ha puntato fortemente su nuovi media come Twitch favorendo la sensazione che la community stessa, più che il titolo, fosse al centro dell'attenzione. In questo modo è andato a crearsi un circolo virtuoso che vede proprio Blizzard coinvolgere le grandi personalità della rete per animare i propri eventi. L'ultimo dei quali, dato il periodo, non poteva che essere in tema Oktoberfest!

In Hearthstone, infatti, è ormai entrato nel vivo l'evento Oktoberrissa. Come anticipavamo, quest'ultimo è un evento speciale che terminerà il 10 ottobre nel quale due squadre composte da personalità di spicco del card game targato Blizzard (si possono contare streamer molto famosi come Thijs; J4kiechan e Alliestrasza) si affrontano in agguerrite partite settimanali.

I membri di ogni squadra hanno iniziato a giocare con un account totalmente nuovo, ma sono i giocatori a supportarli, permettendo di far guadagnare loro delle buste per migliorare i mazzi. Già ma come? Semplice: vi basta collegare il vostro account Amazon Prime/Twitch Prime a quello di Battle.net riceverete ben due dorsi esclusivi per i vostri mazzi. Equipaggiatene uno e iniziate subito a giocare. Più partite vincerete con uno dei due dorsi dell'evento, più possibilità avranno i componenti del team supportato di guadagnare nuove buste nel corso di ogni settimana. Le vittorie verranno conteggiate ogni mercoledì e le buste di carte verranno divise fra le due squadre in base alla percentuale di supporto ricevuto dai giocatori.

Con il procedere dell'Oktoberrissa, dunque, le squadre potranno comporre mazzi sempre più potenti e infine si affronteranno nella finale, alla TwitchCon.

Ogni settimana della speciale Rissa avrà un tema specifico, in base alle carte della relativa espansione di Hearthstone a cui ogni squadra potrà avere accesso. La prima settimana è già andata; mentre per le successive questo è il programma completo.

SETTIMANA DEL KRAKEN - 18-22 settembre

Buste settimanali: 10 buste dei Sussurri degli Dei Antichi e de I bassifondi di Meccania.

SETTIMANA DEL MAMMUT - 25-29 settembre

Buste settimanali: 10 buste di Viaggio a Un'Goro e di Cavalieri del Trono di Ghiaccio.

SETTIMANA DELLE AVVENTURE - 2-6 ottobre

Buste settimanali: formato a sorpresa!

Finali alla TwitchCon - 21 ottobre

In questo momento sembra che il Team Chiamata del Vuoto (Dog; Thijs e J4kiechan) sia in testa col 71% del supporto totale. Seguiamo con curiosità questo particolare evento, trasmesso in streaming non solo dai ragazzi delle due squadre, ma anche dal canale ufficiale di Hearthstone.