Hearthstone: arriva la nuova espansione Viaggio a Un'Goro

: Da oggi, gli esploratori più impavidi e gli studenti migliori di Azeroth possono intraprendere la spedizione più ambiziosa della loro vita: un. La nuova espansione del gioco di carte digitale diè ora disponibile per tutti.

I giocatori di tutto il mondo potranno avventurarsi nel cuore di questa terra primitiva, con lo scopo di studiarne gli abitanti, imbrigliare le energie elementali del luogo e scoprire i potenti servitori nascosti nel folto della giungla, trovando così 135 nuove carte di Hearthstone da aggiungere alla loro collezione. Viaggio a Un'Goro porta i giocatori nella terra primordiale abitata da antichi elementali, flora letale e fauna feroce. Essere un predatore dominante in un ecosistema così pericoloso ha i suoi benefici: i dinosauri che abitano questo cratere hanno imparato ad adattarsi a ogni minaccia. Proprio l'Adattamento consente ai servitori di acquisire nuovi poteri per gestire meglio le loro prede, quindi ricorda di non abbassare mai la guardia! Per i più coraggiosi (o curiosi) che si avventureranno nelle profondità di Un'Goro, c'è una misteriosa ricompensa: le carte missione. Queste magie Leggendarie compaiono sempre nella mano iniziale e, soddisfacendone i requisiti, conferiscono ricompense oltre ogni immaginazione.

"Con dinosauri, servitori elementali, la meccanica di Adattamento e le carte missione, Viaggio a Un'Goro apre un nuovo capitolo della (prei)storia di Hearthstone" ha detto Mike Morhaime, presidente e co-fondatore di Blizzard Entertainment. "Siamo ansiosi di vedere che strategie utilizzeranno e che mazzi riusciranno a comporre i giocatori durante la loro esplorazione della giungla di Un'Goro".

Viaggio a Un'Goro è ora disponibile per Windows e Mac, per tablet Windows, iOS e Android e per smartphone iOS e Android. Le buste di carte possono essere acquistate singolarmente o in pacchetti scontati nel negozio di gioco in cambio di oro o denaro reale allo stesso prezzo delle altre buste di Hearthstone. Ora è anche possibile vincere buste di carte di Viaggio a Un'Goro come ricompense per le missioni o in modalità Arena, ed è possibile creare le carte dell'espansione usando la Polvere Arcana, che si ottiene disincantando le carte che non servono.