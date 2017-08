sarà a breve disponibile in tutto il mondo, maha da poco annunciato gli specifici orari di sblocco per tutte le Regioni.

Seguendo le release in nord americane e asiatiche, Hearthstone: Cavalieri del Trono di Ghiaccio sarà disponibile in Europa a partire dalle ore 05:00 AM di domani, venerdì 11 ottobre.

Nei giorni scorsi, Blizzard Entertainment ha rivelato le ultime 35 carte dell'attesa espansione, mentre qui trovate le nuove Carte Leggendarie. Per ogni tipo di approfondimento su Hearthstone: Cavalieri del Trono di Ghiaccio, vi rimandiamo alla nostra Anteprima.