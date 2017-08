Hearthstone Cavalieri del Trono di Ghiaccio: nuova Carta Eroe per lo Sciamano

Con il passare dei giorni,continua a rivelare i servitori, le magie, le armi e i segreti inediti di, la prossima espansione diin arrivo a metà agosto.

Fra le nuove aggiunte, spicca la Carta Eroe dello Sciamano. Si tratta di Thrall Deathseer, che al prezzo di 5 Mana trasformerà tutti i minion alleati in servitori casuali che costano 2 mana in più. La carte, inoltre, vi fornirà un nuovo Potere Eroe: Transmute Spirit, grazie al quale potrete trasformare un servitore alleato in un altro casuale che costa 1 mana in più. Nella galleria in calce trovate tutte le ultime novità. Hearthstone: Cavalieri del Trono di Ghiaccio è in arrivo su PC, tablet e smartphone.