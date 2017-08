Hearthstone Cavalieri del Trono di Ghiaccio: svelate due Leggendarie del Ladro

Anche oggi è arrivato il momento di scoprire alcune delle 135 nuove carte di, la prossima espansione diin arrivo a metà agosto.

Fra le novità più interessanti, segnaliamo due Leggendarie del Ladro: Lilian Voss e la Carta Eroe Valeera the Hollow. Degne di nota anche Glacial Mysteries (Mago) che al costo di 8 Mana piazzerà in campo una copia di ogni segreto presente nel mazzo, e Treachery (Stregone) che vi permetterà di far passare un servitore alleato sotto il controllo dell’avversario. Nella galleria in calce potete osservare nel dettaglio tutte le ultime aggiunte. Hearthstone: Cavalieri del Trono di Ghiaccio è in arrivo su PC, tablet e smartphone.