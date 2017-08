Hearthstone Cavalieri del Trono di Ghiaccio: svelate nuove carte Leggendarie

Con il lancio diormai alle porte,continua a presentarci le carte che caratterizzeranno la prossima espansione di

Fra le novità più interessanti troviamo le Carte Eroe del Paladino e del Druido (Uther of the Ebon Blade e Malfurion the Pestilent) che vi garantiranno nuovi poteri, e la Leggendaria del Guerriero Rotface, che ogni volta che subirà danni senza soccombere evocherà un altro servitore leggendario casuale. Nella galleria in calce potete osservare nel dettaglio tutte le ultime aggiunte. Hearthstone: Cavalieri del Trono di Ghiaccio sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 11 agosto su PC, tablet e smartphone.