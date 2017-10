Hearthstone: la nuova espansione sarà annunciata il 3 Novembre?

L'non ha portato solamente una ventata di novità nelle meccaniche di gioco e nei contenuti deltargato Blizzard; ha comportato una rinnovata cadenza nella pubblicazione delle espansioni. Dopo, la terza espansione di questo 2017 potrebbe essere annunciata molto presto.

Il prossimo tre novembre, per la precisione. Hearthstone sarà, infatti, presente sul palco principale della BlizzCon proprio quel giorno, con un panel dal titolo emblematico: "What's Next".

Le speculazioni dei fan hanno il loro fondamento: se ci pensate Bassifondi di Meccania (2016) e l'avventura "Lega degli Esploratori" (2015) furono annunciate proprio in occasione del mega evento Blizzard. Inoltre, riguardo al probabile tema dell'espansione, la stessa scelta delle parole usate per pubblicizzare il panel (ovvero "delve deep") porterebbe i fan a pensare una spedizione nel profondo della terra come oscure miniere o dungeon sconosciuti.



A dar credito a questa tesi, ci pensa anche il leak di una possibile carta, proveniente da un video pubblicato su Twitter da un doppiatore francese al lavoro proprio su Hearthstone. L'immagine (estrapolata dal video prontamente rimosso), che potete vedere in allegato, raffigura un Koboldo con un piccone e una tenuta - sembra - da minatore. Possiamo vedere solo l'artwork; non è dato sapere il costo in mana o la rarità della possibile carta del nuovo set.



Con tutta probabilità, poi, seguirà la solita girandola di reveal delle nuove carte per giungere, infine, ai primi di dicembre con il rilascio ufficiale.

Cosa vi aspettate da questa terza, attesissima, espansione dell'Anno del Mammut?