Hearthstone: un nuovo Warlock in arrivo per i Fireside Gathering

Sembra che Blizzard, se escludiamo l'annuncio della terza espansione dell', abbia in serbo ancora molte novità per il suo card game. La stagione autunnale, in effetti, si presenta ricchissima di eventi e di opportunità per i giocatori.

Anzitutto, dobbiamo ricordare che a partire dall'otto novembre e sino al nove gennaio prossimo, i giocatori in possesso di un account Twitch Prime potranno riscattare gratuitamente una busta di carte del set Classico.

La busta sarà Oro; ciò significa che tutte le carte che troverete all'interno saranno dorate. L'iscrizione a Twitch Prime sblocca un sacco di altre promozioni per tutti i giochi Blizzard. I giocatori di Overwatch, ad esempio, hanno già ricevuto cinque Lootbox in omaggio e sono previste altre offerte sia per Hearthstone che Heroes of the Storm nei prossimi mesi. Quindi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Twitch Prime!

Altra novità in arrivo per questo infuocato autunno: i Fireside Gathering della Veglia delle Ombre. Basta andare su FiresideGatherings.com e creare un evento che possa tenersi dal 9 ottobre al 5 novembre. Blizzard mette a disposizione anche kit di supporto dei Fireside Gathering per un numero limitato di Locandieri. Per i giocatori, invece, basterà partecipare a una Rissa Fireside dal 17 ottobre in poi (ossia in concomitanza con l'arrivo della patch 9.2) in una Locanda autorizzata per ricevere la nuova skin del Warlock: Nemsy Frizzatenebre.

