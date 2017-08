Hearthstone: rivelate le ultime 35 carte di Cavalieri del Trono di Ghiaccio

ha recentemente tenuto una diretta nel corso della quale ha rivelato le ultime carte inedite di, la prossima grande espansione diin arrivo l’11 agosto in Italia.

Fra le ultime aggiunte, vi segnaliamo le Carte Eroe dello Stregone e del Guerriero (Bloodreaver Gul’dan e Scourgelord Garrosh) che vi garantiranno nuovi poteri-,e le leggendarie The Lich King e Arfus, che vi permetteranno di ottenere delle carte speciali appartenenti alla categoria Cavaliere della Morte. Nella galleria in calce potete osservare tutte le novità annunciate durante il livestream. Hearthstone Cavalieri del Trono di Ghiaccio è in arrivo su PC, smartphone e tablet.