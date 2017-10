Hearthstone: Rogue, Priest e Druid continuano a dominare la scena

Il meta dicontinua a evolversi e a sfruttare sempre più le carte dell'ultima espansione. L'ultimo report del meta ad opera degli analisti diha considerato circa 90.000 match e analizzato le prestazioni di 4.200 giocatori.

Il report ha mostrato ancora una volta che l'archetipo Druid continua ad aggirarsi per la ladder, condividendo la scena con altre due scelte da Tier 1.

Assieme al Druido, infatti, troviamo il Priest e il Rogue, ovvero le altre due classi che abbiamo visto dominare gli HCT Summer dello scorso weekend. Il Rogue è stato l'archetipo che, nelle ultime settimane, ha ottenuto le statistiche migliori. Il Rogue rappresenta il 18,4% dei mazzi giocati in tutti gli step della ladder, con un aumento al 26,3% rankando Legend.

Quasi tutta quella percentuale è dominata dall'archetipo Tempo Rogue, con solo un misero 2,3 per cento dei giocatori Legend che optano per un'altra strategia di gioco.

Con il Tempo Rogue, Principe Keleseth permette ai giocatori un'apertura esplosiva del match, con carte come Bonemare, Cairne Bloodhoof e Vilespine Slayer che aiutano a mantenere il "Tempo".

Il Raza Priest, invece, si conferma ancora una volta come la miglior scelta che, nel meta attuale, i giocatori possono operare. L'archetipo Jade del Druido sembra avviatosi verso il viale del tramonto dopo aver dominato incontrastato per mesi. I giocatori, infatti, stanno iniziando a modificare i propri mazzi per restare competitivi. Marchio del Loto e il buon Medivh sono le carte più utili e più utilizzate in questo momento.

Considerando altre classi (non Tier 1), la quarta più popolare tra i giocatori è il Warlock, con l'archetipo Death Knight Zoo Warlock che è riuscito a farsi strada con forza nel meta corrente. Il Mage, lo Shaman, il Paladin, il (povero) Hunter e il Warrior si confermano fanalini di coda della classifica, con poco più del 10 per cento di utilizzi totali. Potete consultare il report di Vicius Syndicate nel dettaglio qui.