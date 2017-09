Hearthstone: Rogue, Priest e Hunter protagonisti del meta post 9.1

Pochi giorni fa vi abbiamo presentato i principali cambiamenti intervenuti con lache sono andati a modificare alcune carte importanti per il meta di gioco, utilizzate dalla maggior parte dei giocatori per la loro efficacia. Dopo qualche giorno di permanenza live, le cose sembrano essere cambiate nel meta di

Dopo l'uscita lo scorso agosto de I Cavalieri del Trono di Ghiaccio, ultima espansione del card game targato Blizzard, un archetipo particolare ha destato l'attenzione della community, diventando il più utilizzato in assoluto e ricacciando altre tipologie di mazzo nelle retrovie: quello del Druido. Con la nuova espansione la classe ha, infatti, ricevuto alcuni innesti davvero potenti e impossibili da ignorare.

Blizzard, dopo un periodo di immobilismo, è intervenuta con la già citata patch 9.1 la quale è andata a intervenire su diverse carte considerate troppo potenti per la loro sinergia e la loro efficacia. A farne le spese – non poteva esser altrimenti – è stato proprio il povero Druido, che si è visto modificare Innervazione e Diffusione della Piaga.

Secondo gli ultimi dati raccolti da Vicious Syndicate (organizzazione e-sportiva) su circa 13.000 partite, sembra che il meta in questi giorni sia mutato sensibilmente, portando il Druido a una percentuale molto bassa di utilizzi in ladder (da 30% "pre-nerf" siamo passati al misero 10%) premiando, al contrario, i deck Hunter, Priest e Rogue. Il sacerdote vince a mani basse con l'archetipo "Razakus" (ovvero utilizzando Raza e Kazakus); seguono a ruota il Rogue (con un archetipo Tempo-aggro forte di un 23% di utilizzi in ladder) e il cacciatore (che, a Legend, torna ad essere il meno utilizzato).

Voi che mazzi utilizzate per la vostra scalata? Avete riscontrato cambiamenti significativi nel meta?