Hearthstone si rivoluziona con l'anno del Mammut: ecco tutte le novità

Il 2017 segna la fine dell'anno del Kraken e l'inizio di una nuova era per: l'anno del Mammut, che porterà all'interno del card game firmatouna lunga lista di novità.

Come è già noto da tempo, dopo la pubblicazione della prossima espansione, le carte dei set Massiccio Roccianera, Gran Torneo e Lega degli Esploratori saranno utilizzabili esclusivamente nel formato Selvaggio. Oggi è stato annunciato che a queste si aggiungeranno anche le seguenti carte del Set Classico, ritenute troppo determinanti nella costruzione di un mazzo, che diverranno così Vecchie Glorie: Draco di Zaffiro, Sylvanas Ventolesto, Ragnaros il Signore del Fuoco, Potere Travolgente, Lancia di Ghiaccio e Copertura. Per non incentivare gli utenti a disincantarle, Blizzard rimborserà i giocatori con il valore pieno in Polvere Arcana per ogni ognuna di queste in vostro possesso, fino a un limite massimo di quante carte possono essere inserite in un mazzo (2 per le comuni, rare ed epiche, 1 per le leggendarie). Veniamo poi a sapere che nel 2017 non saranno pubblicate avventure, ma tre espansioni da 130 carte e saranno introdotte missioni tematiche per giocatore singolo gratuite. Inoltre, prima dell'uscita della prossima espansione per un tempo limitato saranno disponibili ricompense per il login quotidiano, che includono Polvere Arcana, oro, buste e altre sorprese. Per concludere, il nuovo eroe Ladro, Maiev Cantombroso, farà il suo debutto con l'inizio dell'anno del Mammut. Per ottenerlo, vi basterà vincere 10 partite in formato Standard. Cosa ne pensate di queste novità?